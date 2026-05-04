Roma-Fiorentina: segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com
Torna in campo questa sera la Fiorentina, che affronterà a Roma i giallorossi all'Olimpico. Primo match point salvezza per i viola, mentre la squadra di Gasperini deve vincere per continuare a lottare per l'Europa che conta.
Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la possibilità di seguire la diretta testuale della partita sul proprio sito, con ampio pre e post partita, le pagelle e le parole dei protagonisti. Per aggiornare la diretta premere il tasto F5 del proprio PC o refreshare la pagina web corrente.
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