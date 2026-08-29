Tra le due litiganti... l'Atalanta gode? Kessie vicino al ritorno a Bergamo, beffate Juventus e Roma

Come in ogni telenovela di calciomercato che si rispetti, anche la vicenda Kessie ha avuto il suo finale a sorpresa, con buona pace di Juventus e Roma che rischiano di vedersi “scippare” un obiettivo seguito a lungo.

Kessie vicino all'Atalanta

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Franck Kessie, in passato accostato anche alla Fiorentina, è infatti vicino al ritorno all'Atalanta, che ha beffato Juventus e Roma intensificando in queste ore i contatti con l'entourage del calciatore, che da parte sua avrebbe aperto ad un ritorno a Bergamo.

Beffate Juventus e Roma

Decisivo in tal senso il blitz del DS orobico Giuntoli, volenteroso di consegnare a Maurizio Sarri un importante colpo in mediana, dopo che il giocatore aveva di fatto rifiutato la Juventus ed i contatti con la Roma non avevano portato passi avanti nella trattativa.