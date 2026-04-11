Nella Fiorentina non funziona niente: il reset totale di Paratici. L'incognita Commisso: che budget e quanta voglia rimasta?

Il pesante 3-0 incassato a Londra dalla Fiorentina sa di molto più che una semplice sconfitta, preludio all'eliminazione dalla Conference: alla squadra viola rimane di fatto solo da concludere l'opera del minimissimo sindacale, che sarebbe la salvezza, e poi archiviare una stagione ‘balorda’. Sul Corriere dello Sport si parla già della rivoluzione che verrà e che dovrà coinvolgere un po' tutto l'ambiente viola, anche oltre la parte tecnica della rosa.

Requisito fondamentale, come detto, la salvezza che ora la Fiorentina può toccare con mano e le due prossime sfide con Lazio e Lecce assomigliano molto a dei match point. Poi potrebbe iniziare la fase di studio-demolizione, propedeutica ad un reset che coinciderebbe proprio con il Centenario. E qui siamo all'incognita più grande: la famiglia Commisso. L'impegno morale è stato ribadito più volte ma va certificato: l'estate scorsa si è chiusa con un disavanzo di 90 milioni di euro. Che budget avrà a disposizione Paratici? Ci sarà un rilancio o si preferirà calmierare i conti: la Fiorentina del futuro partirà dalle risposte a queste domande.