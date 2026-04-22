Gosens: "Il Colonia è un club molto attraente per ogni calciatore". La mancata rivelazione personale

Un vero e proprio endorsement, quasi uno spottone. E' quello fatto dall'esterno sinistro della Fiorentina, Robin Gosens, all'indirizzo del Colonia.

“Un club molto attraente”

Nel corso del podcast Copa TS ha detto: "È un club molto attraente dal punto di vista di un giocatore. Hanno molti punti a loro favore. Quali? Una città incredibile, poi c'è la tifoseria e lo stadio".

La mancata rivelazione

Tuttavia, Gosens non ha rivelato se lui stesso sarebbe interessato a unirsi alla formazione tedesca a partire dal prossimo campionato. Di certo c'è che questa stagione in viola non è stata all'altezza della scorsa.