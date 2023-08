Fiorentina-Rapid Vienna: Dove seguire la partita in DIRETTA TV

La sfida tra Fiorentina e Rapid Vienna che si giocherà domani sera con inizio alle ore 20, valida come gara di ritorno dei play off di Conference League, sarà trasmessa in diretta da Sky per i propri abbonati, ma anche in chiaro su TV8, al canale 8 del digitale terrestre.

I canali scelti per quanto riguarda la visione sulla piattaforma satellitare sono Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 251.

Per tutti i tifosi della Fiorentina poi, c'è sempre la possibilità di seguire la diretta testuale di Fiorentinanews.com, gratuita, seguitissima e con i vostri commenti, dove poter leggere le azioni in tempo reale della gara.