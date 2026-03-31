Il Corriere Fiorentino in edicola stamani torna ad analizzare la difficile situazione contrattuale del terzino destro viola Dodò. Il contratto del brasiliano scade a giugno 2027 e la società non vuole assolutamente arrivare all'addio a parametro zero.

Dialoghi e rapporti

Per questo Paratici, in virtù anche di ottimi rapporti con l'entourage del calciatore, a ripreso il dialogo dopo mesi di gelo con la precedente gestione Pradè. La trattativa resta però complicata e sicuramente la chiusura non è dietro l'angolo.

La trattativa

L'intenzione è quella di definire un nuovo accordo quando la stagione sarà terminata così da permettere al calciatore di concentrarsi sul campo e sulla salvezza della squadra. Da parte di Dodò sembra esserci maggior voglia rispetto al passato di rimanere in viola, ma trattative di questo tipo sono sempre complesse e a far saltare il banco ci vuole un attimo…