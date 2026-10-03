La Nazione: che serenata, Franco

Sul QS de La Nazione spazio per la Fiorentina prima pagina: “Le tre scelte di Vanoli per il futuro”. A pagina 4, in taglio alto: “Vanoli si riscopre geometra. Equilibri e distanze da trovare. Tre calcoli da risolvere presto”, in taglio basso: “Viery-Valdepenas Candidature credibili Tra corsa e dinamismo” e “Atta-Gonçalves Scontro ad alta qualità E sono complementari”. A pagina 5: “Test contro la Primavera La prova di campionato” e di spalla: “Serenata Mastantuono Quanto sei bella Firenze”.