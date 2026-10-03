Due ballottaggi entusiasmanti per Vanoli: voglia di velocità a Genova con Valdepenas. E Atta non esclude(rà) Gonçalves

Quasi alle porte la settimana della ripresa del campionato, con Vanoli che a brevissimo comincerà a riaccogliere i calciatori i suoi ragazzi al Viola Park per preparare la sfida di sabato prossimo a Genova. I ballottaggi sono un po' il leit motiv di questa stagione ma lo sono finalmente su livelli alti: quello più classico fin qui è stato tra Viery e Valdepenas, che con il secondo tempo contro il Napoli ha scalato nuovamente posizioni. C'è voglia di velocità e cross, abbinati comunque alla fisicità, secondo La Nazione e lo spagnolo potrebbe tornare a vincere il ballottaggio.

Two is meglio che one

E poi c'è la trequarti, dove le qualità di Atta e Pedro Gonçalves si sono solo intraviste ma lasciano ben sperare in prospettiva: perché rinunciare a uno dei due? In una Fiorentina a trazione anteriore, il francese può far la mezzala, con il portoghese nei tre davanti. Prima di tutto però, occorrerà la miglior condizione di entrambi che, ad oggi, sono più alternativi che complementari.