Per un rientro importante, ci sono ancora tre giocatori viola fermi ai box: il punto sugli infortuni

La Nazione fa il punto sull'infermeria viola a qualche ora dalla metà della sosta per le nazionali. Ieri la bella notizia dal Viola Park è arrivata da Manor Solomon, che è tornato in gruppo con i compagni e punta al rientro contro il Verona.

Gli assenti

Ancora out invece Mandragora, che deve smaltire il problema al polpaccio accusato prima del match contro l'Inter, oltre ai lungodegenti Lezzerini e Lamptey.

I tempi

Nessuna preoccupazione per Mandragora, che dovrebbe essere a disposizione di Vanoli già contro il Verona. Il suo affaticamento non preoccupa. Servirà invece ancora tempo per rivedere Lamptey tra i convocati.