Ma chi è il sostituto di Kean che può sbloccare tutto? I nomi in ballo e la possibile sorpresa
Joshua Zirkzee
Ma chi è pronto a prendere il posto di Kean alla Fiorentina? Perché è proprio questo il nodo del contendere in questo momento.
Icardi
Su La Nazione si legge che Icardi resta in attesa di capire se Firenze farà sul serio, mentre Pinamonti ha ormai scelto la Lazio.
Zirkzee
Rimangono sul taccuino Emegha, Beto, Delap e Bonny, senza dimenticare Zirkzee: un nome particolarmente affascinante quest'ultimo e probabilmente quello che, almeno tra i tifosi, accenderebbe maggiormente l’entusiasmo.
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