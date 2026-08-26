Ma chi è il sostituto di Kean che può sbloccare tutto? I nomi in ballo e la possibile sorpresa

Ma chi è pronto a prendere il posto di Kean alla Fiorentina? Perché è proprio questo il nodo del contendere in questo momento.

Icardi

Su La Nazione si legge che Icardi resta in attesa di capire se Firenze farà sul serio, mentre Pinamonti ha ormai scelto la Lazio.

Zirkzee

Rimangono sul taccuino Emegha, Beto, Delap e Bonny, senza dimenticare Zirkzee: un nome particolarmente affascinante quest'ultimo e probabilmente quello che, almeno tra i tifosi, accenderebbe maggiormente l’entusiasmo.