Il Gremio e l’alta richiesta per Viery: concorrenza pesante per la Fiorentina. I dettagli

La Fiorentina da tempi ormai non sospetti, ha messo gli occhi su un difensore talentuoso di appena 21 anni sfornato dal vivaio del Gremio, ossia Viery Fernandes. La dirigenza viola ha tentato di bruciare le concorrenti per il giocatore con un'offerta da 12 milioni di euro, ma il club brasiliano ha rifiutato l’offerta gigliata. Sul giocatore brasiliano c’è anche il Bologna, pronto a far partire Lucumì, dopo averlo trattenuto la scorsa estate.

Interesse dalla Premier League

Su Viery ci sono tanti interessamenti sparsi, anche di club con risorse finanziarie davvero considerevoli come Nottingham Forest e Chelsea in Premier League. Viery, sotto contratto fino al 2029, ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, cifra che però al momento tiene alla larga praticamente tutti.

Le cifre in ballo

Il Gremio però, come riporta Tuttomercatoweb.com, ha bisogno di monetizzare e farà partire il calciatore se arriverà una proposta attorno ai 20-25 milioni di euro, raggiungibili eventualmente anche tramite obiettivi o bonus.