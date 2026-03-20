Il centrocampista del Rakow Oskar Repka ha parlato a Goal.pl dopo la sfida contro Fiorentina di ieri sera, dicendo la sua sulla gara che ha visto i polacchi uscire di scena in Conference.

Le parole di Repka

“Sicuramente non c’è soddisfazione, perché si tratta di un fallimento. Tuttavia, usciamo da questa partita a testa alta, perché abbiamo combattuto. Ci è mancato il gol, soprattutto nel primo tempo, dopo la nostra supremazia: eravamo spesso nella loro metà campo, ma sono mancati i dettagli”.

La partita

“Nel secondo tempo siamo partiti bene, segnando subito, ma poi la Fiorentina ha preso l’iniziativa e ha spostato il gioco nella nostra metà campo. È un peccato, ma ci sarà tempo per analizzare. Non dobbiamo soffermarci troppo su questa gara: dobbiamo continuare a lottare, perché mancano ancora due mesi e possiamo ottenere molto. Siamo felici di aver affrontato un avversario così forte, proveniente da un campionato di alto livello, e di essere riusciti a metterlo in difficoltà. Anche per loro non è stato semplice”.