Speciale a FN: “Beto e Pellegrino insieme non fanno la versione peggiore di Kean. Con Vanoli la Fiorentina può crescere?”

Il giornalista di LA7 e tifoso viola Luca Speciale ha parlato durante Hangover Viola, trasmissione di Fiorentinanews.com, toccando tantissimi argomenti dell’attualità di casa gigliata.

‘La Fiorentina ha problemi evidenti in difesa, Grosso…’

“Mi sono chiesto cosa sia stato fatto nelle settimane al Viola Park, dopo aver visto il primo tempo sconfortante della Fiorentina a Genova. La squadra ha problemi a livello difensivo ed era evidente già dall’inizio, e lo è stato anche da quando è arrivato Vanoli. Ciò che però è ancora più preoccupante e che continuiamo a vedere formazioni diverse, con gli allenatori della Fiorentina che non riescono a trovare mai un undici base su cui lavorare. Grosso era un problema, forse il più grande, ma non certo l’unico… e quando ha parlato con Paratici forse voleva dirci qualcosa: che qualcosa non era adatto, amalgamabile. Invece si è preferito salvare il salvabile ed ora affrontiamo la realtà dei fatti: è difficile trasformare giovani di grande talento in una squadra che sia tale in tutti i sensi”.

“Chi è che fa filtro a centrocampo? Ndour è un patrimonio della Fiorentina, giocatore di grande prospettiva, ma non è un mediano, non ce l’ho con lui, poi c’è Fagioli, ma fa il play. Davvero non ci sarebbe servito uno come Mandragora? Ci vorrebbe qualche calciatore di sostanza, con più esperienza e più operaio, che sarebbe importante in partite come quella di Genova. Su Oulaï qualcosa Vanoli ha già detto… e sono cose abbastanza chiare. Ci sono mancanze strutturali, non è stata definita un’idea di impianto. Atta doveva dare il cambio di passo alla squadra, poi c’è Gonçalves da cui mi aspetto tantissimo, perchè è una bella arma… ma finché ci sono i misteri, è difficile capire cosa si possa fare e dove si possa arrivare”.

‘Vanoli può portare la Fiorentina al salto di qualità?'

“Vanoli? Per dire che va un po’ meglio dopo un disastro basta poco. Il tema è sempre stato il seguente: Vanoli è la persona che può fare lo step successivo di crescita dopo la salvezza con la Fiorentina? È un po’ meglio di Grosso, ma per andare dove? Bisogna capire se è un’altra stagione in cui dobbiamo accontentarci di qualcosa di normale. Vanoli ha grande voglia di allenare la Fiorentina ed ha forse senso di rivalsa, ed anche se ha sicuramente meno alibi non ha il vestito fatto su misura per lui. Un’altra cosa da considerare è che quest’anno la Fiorentina un giocatore uguale o più forte di Kean non ce l’ha… manca un riferimento così”.

‘Pellegrino e Beto messi insieme non fanno Kean’

“Beto a Genova doveva far capire se era la speranza di centravanti uguale a Kean… o il cugino di Nzola, e questa partita forse non era quella adatta o lui o al ruolo richiestogli, però… Beto e Pellegrino messi insieme non fanno il peggior Kean della scorsa stagione: non Kean quando segna, quello visto due anni, ma Kean quando fa da riferimento e sposta la difesa… e questo è un altro grande problema, è un giocatore che ti manca. Cederlo alla seconda giornata e non a luglio fa tutta la differenza del mondo, benché la società avesse tutte le proprie ragioni e c’avesse anche visto lungo”.