Vacanze italiane, anzi toscane, per un amatissimo ex Fiorentina - FOTO

Vacanze toscane per un amatissimo ex calciatore della Fiorentina. Tomáš Ujfaluši, come postato dallo stesso sui propri canali social, si trova in questo momento in Toscana, precisamente nel lucchese.

Dopo esser passato da Lucca, insieme alla figlia Katerina, l'ex difensore viola si è spostato alla Fattoria Maionchi, a Capannori, per degustare del buon rosso toscano.

Vacanze italiane per Ufo, così come lo chiamavano i tifosi viola, che a distanza di anni lo ricordano ancora con tanto affetto. I quattro anni trascorsi a Firenze hanno lasciato il segno anche nel cuore “per metà italiano” del ceco.