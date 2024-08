L'ex terzino della Fiorentina Niccolò Pierozzi ha parlato da neo giocatore del Palermo. Queste le sue parole riportate dal ritiro inglese dal sito ilovepalermocalcio.it:

"I compagni molti li conoscevo già, sapevo della loro qualità. Ci siamo confrontati con il mister, lo staff è importante, qui c’è tutto per far bene. La competizione è uno stimolo importantissimo, la squadra deve avere giocatori pronti in ogni ruolo, la strada è questa per arrivare a qualcosa di importante.

Indossare la maglia rosanero è un orgoglio immenso e una grande responsabilità, dietro c’è una città intera che vive di questi colori. Il Barbera pieno sarà uno scoglio molto grosso da superare per gli avversari. Allenarsi qui a Manchester è un’occasione incredibile".