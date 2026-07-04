Paratici convince Koleosho: ecco il primo esterno per Grosso. L'accelerata e la proposta decisiva per il Burnley

Il timore era quello di cominciare il ritiro della nuova stagione senza alcun esterno offensivo e invece, quasi a ridosso del nuovo inizio, Fabio Paratici ha soddisfatto una delle tante necessità per la nuova rosa di Grosso. Ieri in serata infatti è arrivata l'accelerata decisiva per Luca Koleosho, da qualche settimana accostato alla Fiorentina ma ora virtualmente viola.

Il tocco decisivo

L'input decisivo all'affare è arrivato grazie all'opera di convincimento sul giocatore andata a segno, come riporta La Gazzetta dello Sport. Ma anche con l'offerta definitiva al Burnley che accetterà gli 11 milioni proposti dalla Fiorentina. Il ragazzo classe 2004 è un melting pot di culture, possiede quattro passaporti ma ha scelto l'Italia fin dai tempi dell'U19, con cui fu campione d'Europa nel 2023.