Il complicato rapporto tra la Fiorentina e le Nazionali. Ma non tutto il male vien per nuocere
Interessante analisi di Transfermarkt sul minutaggio dei giocatori di Serie A con le rispettive Nazionali nel mese di novembre: la Fiorentina, forse un po' a sorpresa, si piazza al penultimo posto.
La graduatoria
Appena 439 minuti raccolti dai viola a giro per il mondo, solo il Cagliari con 116' fa peggio in Serie A; il Milan, dall'altro lato della classifica essendo saldamente al comando, ne ha fatti registrare 1482.
I pro e i contro
Come si legge nel titolo, effettivamente, la Nazionale ‘usura’ i giocatori che vi partecipano, che poi tornano ai rispettivi club stanchi e con minutaggio aggiuntivo nelle gambe. Se quindi la Fiorentina si posiziona così in basso ci sono da considerare i due rovesci della medaglia: forse il livello della rosa non è meritevole delle Nazionali, ma senz'altro c'è meno affaticamento complessivo.