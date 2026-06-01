Malusci: "La Fiorentina non è in ritardo, ma non può permettersi errori. Grosso-Vanoli? Vedo poche differenze"

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, intervenendo su diverse questioni di casa viola, tra cui il futuro allenatore e non solo.

Le parole di Malusci

“Non credo che la società sia in ritardo sulla tabella di marcia. Penso che Paratici abbia le idee molto chiare e sono convinto che, insieme a Grosso, che conosce molto bene, riuscirà a costruire una squadra competitiva. La società sta cercando diversi esterni e i nomi accostati finora mi convincono, soprattutto quello di Volpato. Quest'anno la Fiorentina non può permettersi errori dopo sette stagioni caratterizzate da risultati altalenanti. Firenze merita maggiore continuità e certezze, e mi auguro che il percorso della squadra sia all'altezza delle aspettative della città”.

Sul tema dei giovani

“Bisogna partire da un concetto semplice: i ragazzi devono avere l'opportunità di giocare e fare esperienza. Se l'allenatore sarà in grado di accompagnarli nel loro percorso di crescita, allora il progetto potrà dare risultati importanti. Puntare sui giovani funziona solo quando c'è unità d'intenti e un ambiente compatto che condivide una direzione precisa”.

Su Vanoli

“Lascerà da protagonista. Al di là delle attuali incertezze del club, se fossi in lui andrei via consapevole di aver svolto un ottimo lavoro e di aver raggiunto l'obiettivo prefissato. Le richieste nei suoi confronti non mancheranno. Tra lui e Grosso, inoltre, non vedo differenze sostanziali”.