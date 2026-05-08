Il Frosinone torna in Serie A, l'Empoli si salva all'ultimo tuffo. Tutti i verdetti dell'ultima giornata di Serie B

Volge al termine il campionato di Serie B con le gare giocate stasera e arrivano tanti verdetti ufficiali per la prossima stagione tra promozioni e retrocessioni.

La parte alta della classifica…

Insieme al Venezia, che aveva conquistato la Serie A nello scorso turno, torna nella massima categoria anche il Frosinone dopo il 5-0 rifilato al Mantova. Ai playoff va il Catanzaro allenato dall'ex allenatore della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani, il Modena, la Juve Stabia e l'Avellino. ci saranno ad accoglierli agli spareggi Monza e Palermo arrivati rispettivamente terzo e quarto in classifica.

… e quella bassa

Si salvano la Virtus Entella vincendo 2-1 contro la Carrarese e l'Empoli che pareggia in pieno recupero per 2-2 in Brianza con il Monza, mentre il Sudtirol pareggia 1-1 con la Juve Stabia e va di conseguenza a giocarsi lo spareggio per non retrocedere con il Bari che comunque vince a Catanzaro per 2-3.

Retrocedono ufficialmente in Serie C la Reggiana, nonostante la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria del portiere di proprietà viola Martinelli, Pescara e Spezia.