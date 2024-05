Il Cagliari vuole fare una bella figura davanti a una Unipol Domus stracolma per festeggiare la salvezza contro la Fiorentina

Come riporta il TGR Sardegna sarà sold out l'Unipol Domus di Cagliari per la partita dei sardi contro la Fiorentina. La partita è fissata per giovedì 23 maggio alle 20.45 e sarà una vera e propria festa rossoblù per la salvezza della squadra di Ranieri.

Domani anche allenamento a porte aperte dalle 17, con i cancelli aperti dalle 16. E dal Cagliari confermano: obiettivo raggiunto sì, ma è una partita che si vuole giocare bene davanti ai 16mila tifosi che verranno ad applaudire.