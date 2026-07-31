Balbo saluta Firenze: "Un capitolo che mi lascia un segno importante. È stato un orgoglio difendere questi colori"

Il giovane terzino sinistro Luis Balbo è ufficialmente approdato allo Sturm Graz, in Austria, dopo tre anni fra settore giovanile e prima squadra della Fiorentina. Tramite un post su Instagram il venezuelano ha salutato Firenze e la società viola.

Sogni realizzati

"È arrivato il momento di chiudere un capitolo che mi lascia un importante segno - scrive l'ex giocatore viola - Voglio ringraziare la Fiorentina per avermi aperto le porte fin dal primo giorno, per avermi aiutato a crescere, per avermi dato fiducia e per avermi dato l'opportunità di realizzare i miei sogni, qualcosa che non dimenticherò mai.

Onore viola

Balbo prosegue con i tanti ringraziamenti: "Grazie a tutti i miei compagni di squadra, allenatori, personale del club e tifosi per il supporto e l'affetto che ho ricevuto. Ho imparato grandi lezioni, momenti e persone che ricorderò sempre. È stato un orgoglio difendere questi colori, vi auguro tutto il meglio in futuro".