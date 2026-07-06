Aranda piace, non solo alla Fiorentina. Concorrenza da un top club inglese per il talento argentino
In Sudamerica c'è un profilo su tutti che piace alla Fiorentina. Si tratta di Tomas Aranda, esterno d'attacco classe 2007 di proprietà del Boca Juniors.
Concorrenza importante
Come riporta il giornale argentino Transigente, però, sul ragazzo ci sarebbe anche l'interesse dell'Arsenal, fresco campione della Premier League.
La clausola
Come si legge, i Gunners starebbero pensando di fare un'offerta concreta al Boca Juniors per il giocatore, che nel suo contratto ha una clausola di 15 milioni.
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