Bertoni: "Aranda ha grande futuro, Zeballos non mi piace per niente. Sarò presente al Centenario della Fiorentina"

Daniel Bertoni, storico ex attaccante viola, ha parlato a Radio Bruno toccando anche il tema Fiorentina, tornando sulla passata stagione, alcuni nomi di mercato e non solo.

‘Centenario viola? Ci sarò’

"La Fiorentina per me è una passione, l’ho vista tutto l’anno ed ho sofferto molto perché ha cominciato molto male. Nel calcio italiano ci sono squadre non all’altezza della Fiorentina, se si fosse cominciato prima a vincere qualche partita saremmo potuti entrare nelle coppe. Ci sarò al Centenario, sono stato invitato, la Fiorentina ha avuto tanti Campioni del Mondo, dopo di me Passarella, Dunga, e non solo, Antognoni, Oriali, Gentile.

‘Aranda mi piace moltissimo’

Poi chiude su due giocatori argentini accostati alla Fiorentina: “Aranda è una gran promessa, ha gran futuro, mi piace moltissimo, è stato anche in Nazionale. Zeballos è da tanti anni al Boca Juniors ma non mi piace per niente”.