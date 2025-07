Si è da poco concluso l'allenamento del sabato al Viola Park, con la Prima Squadra che è stata accolta da 1400 tifosi che hanno visionato l'allenamento dei propri beniamini in visibilio. Aria frizzante, che denota entusiasmo nell'ambiente: ospite d'onore anche Sebastien Frey, che ha parlato anche con la nostra redazione.

Partiamo dai partecipanti all'allenamento: presente il Primavera Braschi, che si è allenato in gruppo, così come Kean, riconfermato. Assenti invece Viti - ancora lavoro differenziato -, Richardson per problemi personali, e gli esuberi Ikoné, Barak, Infantino e Sabiri, oltre che l'infortunato Fortini (che dovrebbe tornare settimana prossima).

Arrivano le prime, importanti indicazioni dal lavoro di Pioli: nell'esercizio che ha visto una partitella a otto porte, il mister ha diviso i partecipanti in due squadre, ossia titolari e riserve. Un primo abbozzo di formazione può dunque essere il seguente: De Gea; Comuzzo, Marì, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Gosens; Gudmundsson dietro a Kean e Dzeko. In attesa degli ultimi risvolti di mercato. In grande spolvero l'islandese, resosi protagonista con un paio di serpentine nello stretto; bene anche Gosens, che ha trovato un bel gol in acrobazia su rilancio di De Gea, facendo esultare il pubblico come per una rete al Franchi.

Si segnala un esercizio dove i centrocampisti e gli attaccanti, al limite dell'area, dovevano raccogliere i cross degli esterni e tirare in porta. Oltre ai noti esterni quali Gosens, Parisi e Dodo, sulla fascia ha agito anche Sottil: trova dunque conferma l'idea di mister Pioli di utilizzarlo come esterno di centrocampo.