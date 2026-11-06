Vanoli si sta convincendo? Oulai verso la titolarità contro la Juventus. E Fagioli...
Oulai. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Paolo Vanoli è orientato a riproporre l'undici di Reggio Emilia contro la Juventus. In mezzo al campo, però, c'è un solo ballottaggio che potrebbe tenere banco fino a domenica: quello tra Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai.
Chi parte titolare?
Come scrive il Corriere dello Sport, l’ivoriano potrebbe spuntarla davvero stavolta sul regista viola. Vanoli si sta convincendo a lasciare in panchina Fagioli per alleggerirlo dalle pressioni legate alle ultime prestazioni sottotono.
Chance per l'ivoriano?
Ne beneficerebbe l’ex Trabzonspor, che avrebbe così la sua occasione. Una chance per mettersi in mostra con la testa più libera di Fagioli, alla sua gara da ex. Ancora però non è tutto deciso.
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