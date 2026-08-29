Romano: "Il via libera di Zirkzee c'è ma ancora non definitivo. Se la Juve cede David può tornare in corsa"

Destini legati quelli di Joshua Zirkzee e Jonathan David, con l'Atletico Madrid che potrebbe fare da sparring partner per la Juventus perché gli spagnoli, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, si sono fatti vivi con il club torinese per poter arrivare al canadese.

Esce uno, entra un altro

La Fiorentina il suo attaccante in uscita ce l'ha, benché continui a non dare il via libera per la partenza di Kean, ma ora potrebbe averlo anche la Juve, che così tornerebbe in lizza proprio per Zirkzee. L'attaccante olandese la disponibilità alla Fiorentina l'ha data ma probabilmente non come opzione primaria, con l'esigenza di attendere eventuali sviluppi altrove. Così si spiegherebbe anche lo stallo che dura ormai da 48 ore.