Ascari: “Oulaï sottopunta mossa incomprensibile di Vanoli, che è scelta di ripiego. 150 milioni spesi… e Fiorentina penultima”

A Il Salotto del Calcio su TVL ha parlato il procuratore Eugenio Ascari, che ha analizzato l’ultima gara della Fiorentina, quella di Genova, toccando vari tasti dolenti della pessima prestazione viola.

‘150 milioni spesi, Fiorentina penultima’

“La Fiorentina avrebbe dovuto prendere un allenatore d’esperienza? Mah, non saprei, guardate cosa è successo con Pioli l’anno scorso. Certo è che la scelta di Grosso purtroppo è andata malissimo e Vanoli è stato un ripiego a stagione iniziata, per mettere una pezza agli errori fatti. È strano che una squadra che ha investito 150 milioni di euro sul mercato si trovi penultima dopo 6 giornate di campionato. Sicuramente qualche acquisto è stato sbagliato, altrimenti non ci saremmo ritrovati in questa posizione di classifica. Delle colpe poi sono addebitabili a Vanoli: l’impiego di Oulaï come sottopunta dietro Beto è una scelta incomprensibile che poi l’allenatore viola ha rinnegato a fine primo tempo”.

‘Regalato un tempo al Genoa, Mastantuono…’

“Perché Beto al posto di Pellegrino? Poi ci sono degli errori che in Serie A non si dovrebbero vedere. De Gea sul primo gol è andato molto morbido sulla conclusione che poi ha portato al gol di Osmajic. Dragusin ha chiuso male sul secondo gol, l’errore di Ranieri è poi ingiustificabile: nemmeno nel calcio amatoriale si vede un intervento del genere. La Fiorentina ha regalato un tempo al Genoa, ha ridotto lo svantaggio e avrebbe potuto rimediare un pareggio… ma sarebbe stata una soddisfazione effimera. Mastantuono è un grande giocatore ma se insiste troppo con la stessa giocata diventa prevedibile, i difensori ti prendono le misure”.