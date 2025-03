La Fiorentina punta un calciatore del Napoli in prestito alla Reggiana. Si valuta un'operazione a titolo definitivo: la situazione

Nel novero dei possibili acquisti della Fiorentina per la prossima stagione, specie di prospettiva, c'è il nome di Antonio Vergara, classe 2003 alla seconda stagione con la Reggiana dopo il prestito del 2023, prolungato poi la scorsa estate fino al 30 giugno di questa annata.

Le caratteristiche del calciatore

Dopo la rottura del legamento crociato il giocatore è rimasto fermo per nove mesi, disputando solo sette partite nel 2023-24, nell'attuale, invece, sta procedendo più che bene: 26 partite, 4 gol e 5 assist. Il calciatore cresciuto nel Napoli può giocare sia da centrocampista offensivo che da esterno d'attacco a destra, per convergere sul mancino, piede forte, altrimenti a sinistra, anche se è la zona in cui viene utilizzato meno rispetto alle altre.

I dettagli della situazione

La Fiorentina ha chiesto informazioni al Napoli e vorrebbe prenderlo a titolo definitivo, come scrive Tuttomercatoweb.com. È però presto per una valutazione, perché gli azzurri non sanno ancora quanto può valere il giocatore. Appuntamento quindi a fine stagione, anche se i viola sono molto interessati, ma non a un prestito. Quindi sarà il club partenopeo a decidere quale sarà il futuro, anche perché il suo contratto è stato rinnovato nel 2024 per altri tre anni, dunque in scadenza 2027.