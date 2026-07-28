La Fiorentina tenta il grande colpo con uno svincolato di lusso

Uno del grandi colpi di questo mercato della Fiorentina potrebbe essere Jadon Sancho, rimasto svincolato dopo gli anni di contratto con il Manchester United e i tanti prestiti che non hanno portato a un trasferimento definitivo.

Triennale

Su di lui scrive Tuttomercatoweb che i viola avrebbero messo sul piatto un triennale, a cifre più contenute rispetto a quelle era solito guadagnare fino all'anno scorso. Sancho per ora non ha ancora dato una risposta, ma nelle prossime ore scioglierà le riserve.

Jadon Sancho ai tempi del Borussia Dortmund

Insidia Dortmund

Anche il Borussia Dortmund ha già fatto un'offerta per provare a riportarlo in giallonero, laddove Sancho era esploso e aveva dato il meglio di sé.