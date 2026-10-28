Pisacane: "Nzola è come un nuovo acquisto, ci sarà molto utile”

La sconfitta contro la Roma lascia al Cagliari anche qualche indicazione positiva. Tra queste c’è la prestazione di M’Bala Nzola, che ha ricevuto l’apprezzamento di Fabio Pisacane nel dopopartita.

L’allenatore rossoblù ha sottolineato i segnali incoraggianti arrivati dall’attaccante e da uno dei suoi compagni: “Nzola e Fadera sono come due nuovi acquisti per noi”. Parole che testimoniano la fiducia del tecnico nella possibilità di trovare ulteriori risorse all’interno della propria rosa.

Per Nzola, il miglioramento della condizione può rappresentare un passaggio importante per conquistare spazio e continuità. Pisacane ha infatti aggiunto: “Nzola ci potrà essere molto utile, in queste condizioni”.

Un’apertura significativa per l’attaccante, chiamato adesso a dare seguito alla prova dell’Olimpico. Il Cagliari cerca risposte per tornare a fare punti e il tecnico conta anche sul suo contributo per ampliare le soluzioni offensive a disposizione.