Thorstvedt si prepara ad affrontare Ancelotti: le ultime su Brasile-Norvegia

È giornata di vigilia mondiale per Norvegia e Brasile, che domani sera alle ore 22 saranno impegnate negli Ottavi di finale dei Mondiali: luci puntate sul MetLifeStadium di East Rutherford, nel New Jersey. L'obiettivo viola Kristian Thorstvedt, sempre più vicino alla Fiorentina, non dovrebbe però, stando alle ultime notizie, trovare spazio dall'inizio nel match, dovendo quindi inizialmente accomodarsi in panchina.

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes; Rayan, Danilo Santos, Vinicius; Cunha. All. Ancelotti.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Berg, Berge, Odegaard; Nusa, Haaland, Sorloth. All. Solbakken.

Un'uscita… che aiuterebbe i Viola

L'eventuale uscita dalla competizione mondiale della Norvegia garantirebbe senza dubbio un'accelerata nella trattiva per portare in Viola Thorstvedt, finora rallentata anche dalla partecipazione del giocatore del Sassuolo al Mondiale.



