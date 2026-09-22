Ripa: "Viery può affermarsi a livelli alti. Vanoli deve cominciare a battezzare i titolari in difesa"

L'ex Fiorentina Roberto Ripa ha parlato a Lady Radio, intervenendo su alcuni temi di casa viola. Queste alcune sue considerazioni.

Sulla Fiorentina

“Con Vanoli si vede una Fiorentina viva. Per fortuna dopo Grosso si è preso una decisione subito. Certo, ci sono da migliorare molte cose, ma questa è una squadra presente, che migliora anche in difesa dopo un avvio da ”banda del buco". La strada intrapresa è giusta".

Sui singoli

“Sono arrivati tanti terzini, con Parisi che deve anche rientrare. Secondo me è mancata la cessione di Dodo, che doveva essere ceduto ma non si sono create le occasioni necessarie. Viery contro il Napoli ci stava. Poi dopo tra le intenzioni e quello che si è visto in campo non ha combaciato. Per me il brasiliano può migliorare molto e può affermarsi a livello importante. Valdepenas è più offensivo, ma di scelta lì ce n'è tanta e Vanoli deve cominciare a battezzare i titolari”.