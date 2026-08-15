Una trattativa (virtuale) che diventa sempre più complicata

Il Como continua a guardare al mercato degli attaccanti e, al momento, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per Moise Kean. Il centravanti della Fiorentina rimane comunque un profilo seguito dal club lombardo, che nelle ultime ore ha rivolto le proprie attenzioni anche verso Liam Delap del Chelsea.

La pista Kean, quindi, resta aperta, ma come riferito da SportMediaset il fattore tempo potrebbe giocare a favore della Fiorentina. Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato, infatti, diventerebbe sempre più complicato per i viola privarsi dell’attaccante senza avere a disposizione margini sufficienti per individuare e acquistare un sostituto.

Per lasciar partire Kean, la Fiorentina valuta il suo cartellino tra i 40 e i 45 milioni di euro. Il Como dovrà quindi decidere se tornare alla carica per il bomber viola oppure puntare con maggiore decisione su Delap.