Corriere Fiorentino: Vanoli vuole l'equilibrio "Troppi gol subiti"

Due pagine sulla vittoria della Fiorentina in casa del Sassuolo, presenti stamani sul Corriere Fiorentino.

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Il pezzo sulla gara in sé è intitolato: “Rimonta viola”. Sottotitolo: “La Fiorentina parte male e va sotto ma poi si scatena Decisivo l’ingresso di Gonçalves: viola a quota otto”. Di spalla presente il commento: “Accettare il rischio”.

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Qui ci sono le dichiarazioni: “Sì, chi è entrato è stato un esempio Ma la difesa...”. Parla l'allenatore: “Vanoli: prendiamo troppi gol, serve equilibrio”.