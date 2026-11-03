header logo

Corriere Fiorentino: Vanoli vuole l'equilibrio "Troppi gol subiti"

Redazione /
Commenti Condividi
Corriere Fiorentino
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Due pagine sulla vittoria della Fiorentina in casa del Sassuolo, presenti stamani sul Corriere Fiorentino

Pagina 8

Il pezzo sulla gara in sé è intitolato: “Rimonta viola”. Sottotitolo: “La Fiorentina parte male e va sotto ma poi si scatena Decisivo l’ingresso di Gonçalves: viola a quota otto”. Di spalla presente il commento: “Accettare il rischio”. 

Pagina 9 

Qui ci sono le dichiarazioni: “Sì, chi è entrato è stato un esempio Ma la difesa...”. Parla l'allenatore: “Vanoli: prendiamo troppi gol, serve equilibrio”. 

Notizie correlate
💬 Commenti (1)