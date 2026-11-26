Si è conclusa la sfida tra Uzbekistan e Italia, valida per la terza giornata del girone E del Mondiale Under 17 in Qatar. Gli azzurrini del ct Franceschini si confermano squadra di livello trovando la terza vittoria consecutiva: il risultato finale è 1-3 per l'Italia. E tra i protagonisti della partita c'è ancora una volta il gioiellino della Fiorentina Federico Croci.

Nella ripresa l'Italia tira i remi in barca e si accontenta del risultato

Dopo aver terminato la prima frazione di gara in vantaggio di tre gol gli azzurri nella ripresa iniziano forte andando addirittura vicini al quarto gol. Ancora una volta Croci si trova a tu per tu con il portiere uzbeko, la gioia del gol gli viene negata soltanto da una perfetta chiusura in scivolata di un difensore. Al 58' il ct azzurro, certo del primo posto nel girone, decide di far riposare Croci e Corigliano, tra i più decisivi finora. Da li la partita cambia. Prima l'espulsione per doppia ammonizione di cassano, poi la rete di Sadirdjanov che accorta il risultato. Nei minuti finali l'Uzbekistan prova ad impensierire l'Italia, senza però riuscirci.

Gli azzurrini non sbagliano un colpo e passano il turno a punteggio pieno

Con questo risultato l'Italia Under 17 conclude il proprio raggruppamento con tre vittorie su tre, 9 punti ed il pass per la fase ad eliminazione diretta: 6 punti per la Costa d'Avorio, 3 per l'Uzbekistan e 0 per la Jamaica. Ancora sotto i riflettori l'attaccante viola Federico Croci che, con 3 gol e un assist in tre partite, si conferma tra i migliori giocatori del torneo.