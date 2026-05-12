Pellegatti: "Paratici al Milan? Non so chi lo possa scegliere, ma il dubbio è che non vada d'accordo con Ferrari"

Il giornalista Carlo Pellegatti, tifosissimo del Milan, ha parlato al podcast di Aura Sport, intervenendo brevemente anche sulla Fiorentina.

Le parole di Pelegatti

“La situazione in casa Fiorentina è la seguente: sembra che Grosso abbia delle grosse chance di sedere sulla panchina viola. Guardo Toni (che era in studio con lui ndr) perché lo conosce bene. Appena l'ho nominato ha fatto una faccia come dire: 'Andrà alla Fiorentina sicuro'".

E su Paratici

“Paratici leggo interessi al Milan. Non so chi lo possa scegliere in casa rossonera, ma il dubbio è che non vada d'accordo con Ferrari, che io personalmente non conosco”.