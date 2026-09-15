Freitas: "Gonçalves non adatto come esterno in un 4-3-3, ecco in che modulo lo vedo bene"

L'ex ds della Fiorentina Carlos Freitas ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo su un nuovo arrivo in casa viola che conosce molto bene essendo suo connazionale: il portoghese Pedro Gonçalves.

Sul ruolo

“Se la Fiorentina gioca con un 4-3-2-1, lui può stare in linea con Mastantuono dietro la punta e si può trovare a suo agio. Ma se la Fiorentina gioca con il 4-3-3 io lo vedo meglio interno di centrocampo sinistro che viene dentro e che può fare gol e assist".

Le sue qualità

"Non è un giocatore che strappa e che fa la differenza sulla corsa. È un giocatore che ti manda in porta, che ha una tecnica di tiro importante”.