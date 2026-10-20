Nico Paz: "Il mio gol di testa a Firenze come Batistuta? No, ecco da chi ho imparato"

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United, Nico Paz è tornato anche sulla rete di testa realizzata contro la Fiorentina nella vittoria per 3-1 al Franchi. Il talento del Como, protagonista della conferenza stampa prepartita, ha risposto a una domanda sul paragone con due grandi attaccanti argentini, Hernán Crespo e Gabriel Batistuta, svelando da chi ha imparato a colpire di testa.

Il paragone con Crespo e Batistuta: “L’ho preso da mio papà”

A Firenze il gol di testa di Paz aveva attirato l’attenzione anche per il confronto con alcuni grandi bomber del passato viola e argentino. Interpellato sul tema, il fantasista ha spiegato: «Più che Crespo e Batistuta l’ho preso da mio papà». Una risposta che rivela il riferimento familiare dietro una delle sue qualità tecniche. Il giocatore ha poi sottolineato di avere ancora ampi margini di crescita: «Sono consapevole che posso migliorare in tanti aspetti. Lavoro tutti i giorni con il mister e lo staff».