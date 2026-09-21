De Gea, retroscena estivo: poteva andarsene ma è rimasto anche grazie al parere di Filippi

Interessante retroscena su David De Gea raccontato stamani dal Corriere Fiorentino.

Il parere di Filippi

L’ex Manchester United è uno dei pochi giocatori rimasti dalla passata stagione, ma durante l’estate la sua conferma non sarebbe stata immediatamente scontata. A determinare la sua riconferma ha contribuito il nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi che aveva manifestato chiaramente la volontà di lavorare con lo spagnolo.

Valutazioni viola

Dal canto suo la Fiorentina intesa come società aveva allargato le proprie valutazioni anche al suo ruolo, considerando aspetti tecnici ed economici. De Gea ha infatti un contratto, rinnovato nell’estate 2025, fino al 2028 da circa 3 milioni di euro netti a stagione. Alla fine il club ha deciso con convinzione di continuare con lui.

Confermata anche la fascia da capitano, affidatagli nella scorsa stagione proprio da Paolo Vanoli. Una scelta premiata dalle prestazioni dello spagnolo, che è risultato decisivo contro il Napoli.