Il Giudice Sportivo "grazia" Giroud, ma l'attaccante del Milan salterà la Fiorentina. Squalificato anche un difensore viola

Da poco arrivato il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 12esima giornata di Serie A terminata domenica sera. Due le squalifiche che riguardano la prossima partita della Fiorentina a San Siro contro il Milan: Giroud (2 giornate, ne rischiava 4 ndr) e Ranieri (1 giornata).

Questo quanto si legge:

"Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione per GIROUD Olivier Jonatha (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose al Direttore di gara.

Squalifica per una giornata effettiva di gara per RANIERI Luca (Fiorentina): per comportamento scorretto nei con[1]fronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".