La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie un undici a trazione offensiva. Kouadio e Balbo in difesa

Pochi minuti fa il tecnico della Primavera della Fiorentina ha reso noto la formazione titolare che alle ore 20.30 scenderà sul terreno di gioco dello Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, per giocarsi la finale scudetto contro il Parma. E le scelte del tecnico rispecchiano quelle che erano le previsioni della vigilia.

Galloppa sceglie una Fiorentina a trazione offensiva

Le principali novità sono in fase offensiva, dove il tecnico gigliato sceglie di proporre un assetto molto piu offensivo del solito. In porta ci sarà il solito Leonardelli, con davanti a lui una linea a 4 composta da Trapani, Kouadio (che sostituisce l'infortunato Sadotti), Kospo e Balbo. La mediana è composta da Montenegro e Degli, con Conti che partirà dalla panchina. In attacco. Alle spalle dell'unica punta Braschi, ci sarà il tridente Bertolini, Puzzoli, Mazzeo.

La formazione ufficiale

Fiorentina (4-2-3-1): Leonardelli (GK); Trapani (C), Kouadio, Košpo, Balbo; Montenegro, Deli; Bertolini, Puzzoli, Mazzeo; Braschi.