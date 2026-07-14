UFFICIALE - Harder saluta definitivamente la Fiorentina e va in Svizzera. La percentuale che si tengono i viola

Adesso è ufficiale: Jonas Harder è un nuovo giocatore del Basilea. A renderlo noto è stato il club svizzero, che ha pubblicato una nota ufficiale sul centrocampista ex viola classe 2005.

La nota ufficiale

“Jonas Harder si unisce al FC Basilea 1893 provenendo dall'ACF Fiorentina. Il centrocampista ventenne ha firmato un contratto quadriennale con i Red Blues fino all'estate del 2030”.

Il trasferimento

Si tratta di un trasferimento a titolo definitivo, con la società viola che si è riservata il 50% sulla futura rivendita.