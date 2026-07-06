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Di Marzio: "La Fiorentina resta interessata a Oulai, Paratici si era mosso per tempo. Per Thostvedt siamo quasi alla conclusione"

Redazione /
Christ Inao Oulai
Christ Inao Oulai ai Mondiali
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L'esperto di Mercato Gianluca Di Marzio, nel suo podcast Caffè Di Marzio ha parlato anche della Fiorentina e del suo “nuovo modo” di fare calciomercato. 

Conferme su Oulai

"La Fiorentina resta interessata a Oulai - dice il giornalista di Sky Sport - ma dovranno esserci ovviamente le condizioni: è chiaro che se il prezzo da 22 sarà 40- 45 diventa un'operazione impossibile non solo per la Fiorentina. Paratici però si era mosso in anticipo su Oulai e sta cercando di capire come poter entrare in azione in maniera concreta".

Trattativa per Thorstvedt

L'estate viola si prospetta colma di cambiamenti: “La Fiorentina non è finita, vuole cambiare il più possibile. Grosso vuole un giocatore Thorstvedt e in questi giorni i viola hanno cercato di accontentarlo. Siamo arrivati quasi alla conclusione”

Giudizio sul Ds

Infine un giudizio su l'operato di Paratici: "La Fiorentina sta tornando, anzi, la Fiorentina è tornata e l'artefice principale è Fabio Paratici. Sul mercato è un vero e proprio drago, lavora tutto il giorno e fa gli acquisti anche di domenica. 

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