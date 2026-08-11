Il nuovo obiettivo della Fiorentina è Elmas. Il giocatore si è preso qualche ora per rispondere

Ventisei anni, nazionale macedone, ben conosciuto e apprezzato in Italia per aver giocato al Napoli, e al Torino, Eljif Elmas è il nuovo obiettivo di mercato della Fiorentina.

Qualche ora per la risposta

La notizia la riporta stamani il Corriere dello Sport-Stadio dove si legge che il giocatore si è preso qualche ora per dare una risposta e in base a quella la Fiorentina deciderà se fare un’offerta (prestito e diritto di riscatto) al Lipsia per aprire la trattativa vera e propria.

Elemento duttile

Da metà campo in su è un elemento che può fare più ruoli: può essere mezzala, oppure trequartista e poco cambia nel rendimento, ma all’occorrenza è stato impiegato da esterno offensivo e, siccome il mercato della Fiorentina oltre che di alto livello è anche altamente creativo, Elmas è il prototipo del calciatore che s’incastra alla perfezione nell’idea di portare avanti il 4-3-2-1 in attesa che arrivi l’ala d’attacco.