Gli scherzi con Alvarez e un passaggio dal parrucchiere, la vita con l'Argentina di Mastantuono - FOTO

Gli scherzi, le piccole schermaglie con Julian Alvarez e una risistemata ai capelli. Le immagini che ci provengono dall'Argentina di Franco Mastantuono ci fanno vedere come il clima nella nazionale albiceleste sia sostanzialmente allegro e rilassato.

Tirato a lustro

L'attaccante della Fiorentina sta cercando di tirarsi a lustro anche perché in questa parentesi dedicate alle nazionali ci sarà anche un episodio a suo modo storico: l'addio di Leo Messi all'Argentina, intesa ovviamente come rappresentativa calcistica.

Un'eredità pesante

E in molti in patria si aspettano che quella eredità, enorme, venga raccolta proprio dal talento Mastantuono, uno che è stato pagato, ricordiamolo sempre, una sessantina di milioni di euro dal Real Madrid per portarlo via dal River Plate.