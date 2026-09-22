Mastantuono: "Speciale per me essere con l'Argentina perché ci sarà l'ultima partita del nostro idolo"

Convocato per l'Argentina e in una circostanza molto particolare. L'attaccante della Fiorentina, Franco Mastantuono, vivrà sul campo l'ultima apparizione con la maglia albiceleste di un fuoriclasse come Leo Messi che ha fatto la storia del calcio negli ultimi vent'anni.

Partita speciale

“Sono contento per essere qua nuovamente - ha detto Mastantuono - e ovviamente è molto speciale perché ci sarà l’ultima partita del nostro capitano, del nostro idolo della nostra bandiera (Mastantuono non lo nomina ma si riferisce a Messi ndr). Sono contento di esserci".

Grande occasione

Sarà questa anche un'occasione per mettersi in mostra anche perché sta per cominciare un nuovo periodo in Argentina dal punto di vista calcistico, con la fine dell'era Scaloni in panchina che è nell'aria.