Pasqual chiama tre giovanissimi viola per un torneo con l'Italia U17

L'Italia U17 di Manuel Pasqual torna in campo dopo il secondo posto conquistato nella 45ª edizione della Telki Cup. Gli azzurrini giocheranno la prima edizione dell’Istria Youth Cup, in programma dal 26 settembre al 6 ottobre sui campi del Park Plaza Belvedere di Medulin, in Croazia.

La formula

Gli Azzurrini, inseriti nel Gruppo A con formula all’italiana, debutteranno sabato 26 settembre (ore 15.30) contro la Turchia – avversaria con cui hanno pareggiato 3-3 all’esordio stagionale lo scorso 26 agosto –, per poi sfidare la Corea del Sud e l’Ucraina, rispettivamente martedì 29 settembre (ore 12.30) e venerdì 2 ottobre (ore 12.30). Al termine della fase a gironi, in base al piazzamento ottenuto, l’Italia si giocherà martedì 6 ottobre la finale per il 7° (ore 10), 5° (ore 11.15), 3° (ore 12.45) o 1° posto (ore 15.30) contro una delle squadre inserite nel Gruppo B.

Tre viola convocati

Per la Fiorentina chiamati il difensore Mattia Barbone, Lorenzo Bernamonte tra i centrocampisti e Fortune Erhunmwun Egharevba tra gli attaccanti.