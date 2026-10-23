Mazurek e la tripletta segnata alla Fiorentina: "Mai segnati tre gol, neanche nelle giovanili. Lo ricorderò per sempre"

Bartosz Mazurek, ospite del podcast Food Truck, è tornato a parlare della tripletta segnata contro la Fiorentina quando militava nello Jagiellonia. Il classe 2007, oggi al Red Bull Salisburgo, ha raccontato alcuni dettagli attorno a quella giornata.

Sulla tripletta

“Non è stata la tripletta più bella del mondo, ma fa niente… è stato un giorno stranissimo perché avevamo perso 0-3 in casa, ma giocando meglio di loro e sentivamo di poterli rimontare. Abbiamo affrontato la partita sapendo che non avevamo niente da perdere e sapevamo che avremmo lottato fino alla fine. Mentre andavamo allo stadio ho detto ai miei compagni, dal niente, che avrei fatto una tripletta: pensate, non l'avevo mai fatta neanche nelle giovanili”.

Sul trasferimento

“Quando sono tornato in camera, col pallone fra le mani, ero ancora incredulo. Pensavo, ma cosa ho fatto? Tripletta in Conference, a Firenze… conservo ancora la palla, la tengo a casa, me lo ricorderò per tutta la vita. Avevo già un principio di accordo con il Salisburgo, e sono convinto che questa tripletta abbia influito sul trasferimento, non lo nego”.