Il capolinea della tramvia intitolato a Rocco Commisso: "Una promessa che gli avevo fatto"

La linea tramviaria che collega Piazza della Libertà a Bagno a Ripoli è in fase di costruzione. Ma intanto sappiamo già che ci sarà un omaggio all'ex presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, scomparso ad inizio anno.

Una promessa fatta a Rocco

Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Pignotti, ha rivelato che il capolinea "sarà dedicato a Rocco Commisso. Ne parlammo insieme proprio l'ultima volta che ci siamo visti. Era una promessa fatta a Rocco, considerato l'anno del centenario e l'investimento del Viola Park".

Proprio vicino al Viola Park

Il capolinea sarà proprio accanto al centro sportivo della Fiorentina, costruito nel comune di Bagno a Ripoli, ovvero il gioiello da 20 ettari lasciato in eredità dall'imprenditore calabrese che ha fatto fortuna in America.