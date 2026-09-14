Gasperini vince ancora e vola in cima alla classifica. C'è gioia anche per Fabregas. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il turno delle 18.30 di questo lunedì di Serie A ha visto due incontri in contemporanea: quello dell'Olimpico Grande Torino fra i granata e la Roma, e quello del Sinigaglia fra Como e Parma.

Le partite

A Torino la partita la fa la Roma, che nella prima mezz'ora ha almeno tre occasioni ghiotte: si deve aspettare poi il 39' per la solita firma di Malen, che sfrutta un errore in costruzione di Perri e sigla lo 0-1. Mandragora prova a impensierire Svilar, ma senza troppo successo; la Roma invece ci prova con Molina, che prima ci va vicino e poi costringe Perri alla parata sul primo palo. La mazzata finale la dà Pisilli, che a tempo scaduto chiude per lo 0-2.

A Como il gioco lo fanno i padroni di casa, che trovano il gol del vantaggio su invenzione del solito Nico Paz, abile nel pescare Ramon sul secondo palo: da due passi, non sbaglia lo spagnolo. Ma i lariani non la chiudono, e trovano modo di rispondere agli affondi del Como: al 66' Romero colpisce il palo che avrebbe significato pareggio. E allora è il Como a punire i crociati col tocco sottoporta di Kaiki, che sigilla il risultato all'83'. C'è tempo per l'ultimo squillo del Parma con Romero, ma non basta: vince ancora il Como.

La nuova classifica

La nuova classifica: Roma 12, Lazio 10, Como 10, Inter 9, Cagliari 9, Milan 8, Juventus 7, Frosinone 7, Sassuolo 7, Atalanta 6, Lecce 6, Napoli 6, Udinese 4, Torino 3, Fiorentina 3, Monza 1, Parma 1, Bologna 1, Genoa 1, Venezia 0.